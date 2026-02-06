【ホシノ・ルリ】 受注期間：2月6日～4月22日 10月 発売予定 価格：19,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ホシノ・ルリ」を10月に発売する。受注期間は4月22日まで。価格は19,800円。 本製品は、劇場版「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-」より、“電子の妖精”こと「ホシノ・ルリ」を、1/7スケールでフィギュア化した