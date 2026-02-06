ブランドの名称を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「香奈尔」の意味は？中国語で「香奈尔」と表すフランスのブランドはなんでしょう？ヒントは、「N°5」という大人気の香水。いったい、中国語で「香奈尔」と表すブランドとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「シャネル」でした！「香奈尔」は「シャネル