「２０２５ミス・ティーン・ジャパン」グランプリに輝いたタレントの増田有沙（ありさ＝１５）が１５日開催の「ＴＧＣｉｎあいち・なごや２０２６ｂｙＴＯＫＹＯＧＩＲＬＳＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」（ＩＧアリーナ）で芸能界デビューすることが６日、分かった。モデルとして栄光のランウェーを歩く大役に「憧れのステージ！ファッションを通してハッピーを届けられるように精一杯、頑張ります！！」と今から気合十分