巨人は６日、ヤクルトとの共同企画として、本拠地・東京を盛り上げる「ＴＯＫＹＯシリーズ」を今季も計６試合で開催すると発表した。両チームの選手たちが胸に「ＴＯＫＹＯ」の文字が入ったユニホームを着用して対戦。様々な企画を実施する。対象試合は▽７月１４日（火）〜１６日（木）（神宮球場）▽８月７日（金）〜９日（日）（東京ドーム）東京ドームで開催する８月７日〜９日の３連戦の先行販売は、６月９日（火