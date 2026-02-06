「フィギュアスケートでは、完璧な演技、華やかな衣装、劇的な結果が報道されます。確かにそういった結果は大事な要素ではありますが、ここ最近私が心を動かされるのは、「勝った瞬間」よりも、彼らの背景やそこに至るまでの心理についてです。どんな競技でも、メンタルは影響力が強いですが、フィギュアスケートの場合、幼い頃から訓練をし、微細な判断が影響してしまうという点では、精神力や身体力ともにとてもハードだと感じま