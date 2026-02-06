俳優の二階堂ふみ（31）が6日までに、お笑い芸人・江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』に出演。江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開された。【動画】「好感度が爆上がり」江頭2:50の自宅を突撃訪問し一緒に鍋をつつく二階堂ふみ動画は「二階堂ふみが江頭の家に来て、とんでもないことを言い出した」と題され、約1年前に撮影されたもの。二階堂の突然の訪問に江頭は「ここあなたみたいな女優が来るとこ