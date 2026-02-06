◇明治安田J1百年構想リーグ第1節横浜M―町田（2026年2月6日日産スタジアム）Jリーグのシーズン秋春制移行に伴い、約4カ月間で実施される特別大会「明治安田百年構想リーグ」が6日、開幕する。横浜F・マリノスはオープニングゲームとして、ホームでFC町田ゼルビアを迎え撃つ。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。大島秀夫監督は前線でFW谷村、FWクルークス、FW宮市を先発起用。右アキレス腱断裂kら復帰したMF遠野