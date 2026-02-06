巨人は６日、宮崎での１軍キャンプに参加していた浅野翔吾外野手が右ふくらはぎ肉離れのため、７日から都城の故障班に合流すると発表した。５日の練習中に痛め、６日に宮崎市内の病院を受診した。巨人では三塚琉生外野手が２日の練習中に左足関節捻挫を負い、５日にから都城の故障班へ。増田大輝内野手は４日に外出先で頭部を打って裂傷を負い、宮崎市内の病院で縫合処置を受け、この日から都城での３軍キャンプに合流してい