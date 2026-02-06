女優の松下奈緒（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏（49）との2ショットを披露した。「皆さんこんにちは2月のJーWAVE『KENEDIX CROSSROADS』ゲストは松岡昌宏さんです！」と告知し、松岡と自身の2ショットをアップ。「バラエティー番組で初めてご一緒させて頂いてから、『必殺仕事人』や『家政夫のミタゾノ』でもお芝居を間近で勉強させていただき、本当にカッコ良く素敵で皆んなの“兄貴”的な松