指定薬物エトミデートを使ったとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたプロ野球広島東洋カープ選手羽月隆太郎容疑者（25）が、エトミデートの使用を認める供述を始めたことが6日、広島県警への取材で分かった。