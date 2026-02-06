「広島春季キャンプ」（６日、日南）栗林と中崎が別メニューで調整した。新井監督は「栗林は腰の張りかな？中崎はいずれにせよ下半身の張りということなので、大したことはない。『張りだから』というい感じかな」と説明し、軽症を強調した。栗林、中崎ともにキャッチボールから全体メニューを外れた。２人とも７日に予定していたシート打撃登板を回避した。