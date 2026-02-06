瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。6日夜は次第に曇りの範囲が広がるでしょう。 7日は寒気や湿った空気の影響で岡山県北部を中心に断続的に雪や雨が降る見込みです。夕方からは雷を伴うおそれがあります。海沿いでは日曜日にかけて風が強まるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で3度、津山で2度の予想です。日中の最高気温は岡山で9度、津山で6度、高松で10度でしょ