近畿地方今後の天気は？ 気象庁は、きょう（6日）午後3時50分、大雪に関する近畿地方気象情報を発表しました。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 近畿地方では、８日は上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日、11日に近畿地方に雪雲や