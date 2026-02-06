夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、トイレでの一幕です。ふと気づくと、夫がトイレに入っている。入っている……はず？首を傾げる妻。それもそのはず、トイレを使用しているようなのに、トイレの前にスリッパがない