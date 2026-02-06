◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が6日、1軍に緊急合流した。笹川吉康が体調不良で欠席したため、急きょA組（1軍）に参加。「B組（2軍）でやるよりさらに自分の課題が明確になると感じた。そこはありがたいですし、何とか長くA組にいて、吸収できるものはしていきたい」と力を込めた。5日の夕方、連絡が入った。「（アピールして）A組に