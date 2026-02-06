◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が6日、宮崎春季キャンプに合流した。調整を一任されたS組で、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表。本職の二塁だけではなく、ユーティリティー性にも磨きをかけている。特守のノックは昨季一度も就いていない三塁、遊撃でも受けた。「（元ソフトバンクの日本代表・松田野手総合コーチから）どこでもやっておいてくれと伝え