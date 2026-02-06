◆ソフトバンク春季キャンプ（6日、宮崎）小久保監督が今キャンプで初めて打撃投手を務めた。特打で川瀬晃を相手に20分間、102球を投球。「昨年は腰が痛くて投げられなかった。（昨年6月の交流戦後に）手術を受けて良くなったので」と久しぶりの?対戦?を楽しむと、そのまま見届けたファンへのサイン会も行った。78球目にようやく柵越えを放った川瀬は「めっちゃ力みました。きれいな球を投げてもらった」と汗を拭った。