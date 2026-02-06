れいわ新選組の山本太郎代表が２月５日夜、今回衆議院選挙で初めてとなる街頭演説を行なった。山本代表は衆院解散前の１月21日、血液のがんである多発性骨髄腫の「一歩手前」の状態と診断されたと発表し参議院議員を辞職。 【画像】「もっとバケモンに進化したる」と記者の取材で話した、れいわ新選組の女性代表 体調悪化を避けるため衆院選では「心を鬼にして選挙戦の舞台には立たない」と語っていたが、党の劣勢が伝え