名古屋市内に住む中学生2人が、電動自転車のバッテリーを盗もうとする不審な男を目撃し追跡。犯人逮捕に大きく貢献したとして、愛知県警から感謝状が贈られました。 【写真を見る】中学生｢サッカー中にガシャーンと音が｣ 電動自転車のバッテリーを盗もうとする“不審な男”… 距離を取って追跡 逮捕に貢献した中学生2人に感謝状 5日、名古屋の昭和警察署から感謝状を受け取ったのは、区内に住む男子中学