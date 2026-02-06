2月3日昼、新潟市内で走行中の車内で、知人の40代女性の顔面を殴り、けがをさせた疑いで、31歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、五泉市泉町に住む飲食業の男（31）です。男は2月3日正午ごろ、新潟市内を走行中の車内で、知人の40代女性の左眼を右の拳で1回殴り、けがをさせた疑いが持たれています。女性は左眼を打撲したほか、左眼の結膜を内出血するけがをしましたが、いずれも軽傷で命に別条はありませんでし