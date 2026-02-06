「最後に優勝して終わりたい」 2月15日に開催が迫る熊本城マラソン。中でも、熊日30キロロードレースは「マラソンへの登竜門」とされていて、今年も出場選手のうち20代前半が大半を占めます。 【写真を見る】熊本初の箱根『金栗杯』選手東洋大学出身・大津顕杜が “最後の熊日30キロ” その中で、マラソンでサブテン（2時間10分切り）記録を持つベテランが出場します。 熊本県上天草市出身の34歳、大津顕杜（お