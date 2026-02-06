◇プロ野球・巨人2軍春季キャンプ 第2クール2日目(6日、宮崎市)巨人の春季キャンプは第2クールの2日目に突入。又木鉄平投手は気迫十分に、ブルペンで120球ほどを投げ込みました。現在の状態は「絶好調」と語った又木投手。「自主トレから意識高く持ってやれましたし、2軍スタートですけど負けずに、気持ちを切らさずにやれているので、いい調子かなと思います」と語ります。オフでは量も重視。「トレーニングも、食事も、球数投げ