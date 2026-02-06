元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。ガラスがきらめく手作り“トルコランプ”を披露した。【写真】「大切な思い出」渡邊渚が披露した手作り“トルコランプ”渡邊は「『旅先で、その土地ならではのものを作る』が私の旅のポリシー！」と明かし、トルコのイスタンブールでランプ作りに挑戦。「菱形になっているガラスモザイクを貼り付け、そのモザイクの間をビ