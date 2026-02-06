元阪神監督で、現オーナー付顧問の岡田彰布氏（68）が、6日放送のフリーアナウンサー有働由美子（56）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。現役時代は好きだったが、監督になって嫌いになった球場を明かした。視聴者から「甲子園以外で好きな球場はどこですか？」と質問された。岡田氏は「監督になってからは横浜（スタジアム）は嫌やった」ときっぱり。その理由は「狭いから