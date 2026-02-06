JR東日本と日本航空は、今後、鉄道と飛行機のチケットを一体化させた旅行商品の開発を検討するなど連携を強化すると発表しました。JR東日本と日本航空はきょう、会見を開き、東日本地域の地方創生に向けて連携を強化すると明らかにしました。具体的には、鉄道と飛行機のチケットが一体化した旅行商品を開発し、予約や乗り継ぎを簡単にできるようにすることなどを検討しているということです。たとえば、北海道に旅行に行く際は飛行