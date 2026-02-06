大阪府警が昨年１年間に懲戒処分した警察官と職員が計２６人だったことが、読売新聞が行った情報公開請求でわかった。内訳は免職が３人、停職が１４人、減給が９人だった。また、訓戒や注意を受けたのは１９５人で、このうち２０歳代の男性巡査長は大阪・関西万博関係の警戒にあたっていた際、休憩中に「買い出しに行く」とうそを言って同僚の結婚式に顔を出していたことがわかり、所属長注意となった。