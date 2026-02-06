巨人は6日、浅野翔吾外野手（21）が右ふくらはぎ肉離れのため、7日から都城市でキャンプを行っている故障班に合流すると発表した。5日の練習中に幹部を痛め、6日に宮崎市内の病院を受診していた。浅野は、今キャンプは2軍スタートだったが、5日に1軍キャンプに一部合流。午前中のシートノックのみに参加し、右翼守備に就いて軽快な動きを見せていた。