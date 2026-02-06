ドラマ「ジャイアント」や映画「犯罪都市ＮＯＷＡＹＯＵＴ」などで知られるベテラン俳優のイ・ボムス（５６）と、通訳・翻訳家であり放送作家の妻イ・ユンジンさんの協議離婚が成立したことが明らかになったと６日、現地メディアの文化日報などが報じた。２人は２０１０年に結婚し１１年に娘が、１４年に息子が誕生するも２４年３月に離婚訴訟中であることが伝えられ、結婚１６年目に夫婦関係にピリオドを打つこととなっ