巨人の阿部慎之助監督（４６）が宮崎春季キャンプ第２クール２日目となった６日の練習後、リチャード内野手（２６）の成長ぶりについて語った。自ら練習役を買って出た。この日行われたランチ特打では、指揮官が打撃投手となってマウンド上に今季?初登板?。リチャードと泉口を相手に合計８７球を投じた。直球のほか変化球も織り交ぜて実戦に近い形式で黙々と投げ続けた阿部監督だったが、大柄な体格のリチャードの突き出した