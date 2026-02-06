【モデルプレス＝2026/02/06】女優の藤原紀香が2月6日、自身のInstagramを更新。亡くなった父との昔の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】54歳ベテラン女優「綺麗な鼻がそっくり」亡き父との思い出ショット◆藤原紀香、亡き父との昔の写真を披露2月5日の自身のオフィシャルブログで父の死を報告した藤原は、前後編の2回に分けて更新。「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」とつづり、自身と弟と父が