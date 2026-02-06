メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車は6日、今年4月に社長を交代する人事を発表しました。 「今回の体制変更の目的は、トヨタがこれから向き合っていく経営課題に全力で取り組んでいくためのフォーメーションチェンジ」(次期副会長・佐藤恒治社長) 6日午後3時半から東京で始まった緊急会見。 4月1日付で、佐藤恒治社長(56)が副会長に就任し、近健太執行役員(57)が次の社長に昇格すると発表しました