好かれる会話の６ケ条 １.「聞き上手」は好かれる会話の第一歩 「話を聞いてほしい」というのは、誰もが持つ強い欲望です。「趣味の釣りで自分史上最大の魚を釣った！」「上司から理不尽な理由で叱られた…」。嬉しいときも悔しいときも、誰かに話したくなるのが人間です。 そんなとき、快く話を聞いてくれる人がいたら、気分スッキリ！ですよね。つまり、気持ちよく話をさせてくれる聞き上手さんは、誰にとっても大事な存在。