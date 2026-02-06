人間とチンパンジーから生まれた少年・チャーリーをめぐって、種と生命に対する「当たり前」を揺さぶる様々な思惑が交錯するTVアニメ『ダーウィン事変』。エンディングテーマに起用されたa子の新曲「Turn It Up」は、そのタイトル通り騒乱を扇動しながら、アイロニーとアンニュイさによって作品世界に立体感を生んでいる。先鋭的なのにエキサイティングなチャーリーたちの戦いは、繊細な質感を保ったまま開けたフィールドを目指すa