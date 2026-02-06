ドジャース・大谷翔平（31）の2026年シーズンが、ついに幕を開けた--2月4日（現地時間、以下同）、自主トレのために米アリゾナ州グレンデールにあるキャンプ施設を訪れ、今季初めて報道陣の前に姿を見せた。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】短パン・Tシャツからのぞく大谷の「エグい二の腕」。アリゾナキャンプに同行していた真美子さんの「ゆったり私服姿」「投手・捕手組のキャンプ地集合は13日ですが、その約10日前の現