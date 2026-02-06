アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/06営業日時点＝ 上海重油 0.39％ 大連とうもろこし 0.08％ 上海異形鉄筋 -0.22％ 上海ゴム -0.64％ 大連ポリエチレン -0.87％ 上海銅 -2.43％ ＊数値は前日比％