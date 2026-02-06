2月6日、高知市で持続可能な地域の未来を考えるイベントが開かれました。高知市で開かれた『「森里川海プロジェクト・ローカルSDGs四国」企業交流会in高知』は持続可能な地域社会の実現を目的に、環境省などが2016年から取り組むもので、高知での開催は初めてです。交流会では、元環境事務次官の中井徳太郎さんが基調講演をし、気候変動による環境への影響や地域資源の循環の大切さなどを語りました。■元環境事務次官 中井