2月6日、高知市で持続可能な地域の未来を考えるイベントが開かれました。高知市で開かれた『「森里川海プロジェクト・ローカルSDGs四国」企業交流会in高知』は持続可能な地域社会の実現を目的に、環境省などが2016年から取り組むもので、高知での開催は初めてです。交流会では、元環境事務次官の中井徳太郎さんが基調講演をし、気候変動による環境への影響や地域資源の循環の大切さなどを語りました。■元環境事務次官 中井
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 2. 「札束ダンス」102万円なくす
- 3. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 4. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 5. はしか感染男性、病院利用 大阪市内、地下鉄乗車も
- 6. 父から性的虐待 モデルが明かす
- 7. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
- 8. 女児と20代女性がはしか感染 岩手で陽性、海外渡航なし
- 9. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
- 10. ニコン 過去最大の赤字見通し
- 1. 「がん」だと誤認 前立腺全摘出
- 2. 「札束ダンス」102万円なくす
- 3. 「暴行動画」生徒を送検 栃木
- 4. はしか感染男性、病院利用 大阪市内、地下鉄乗車も
- 5. スタバ 持ち帰り用紙袋を有料化
- 6. 女児と20代女性がはしか感染 岩手で陽性、海外渡航なし
- 7. 首相の「負傷シーン」ネット憤慨
- 8. 盗んだスマホを交番に届け謝礼金詐取か 57歳男を逮捕
- 9. インフルB型が急増 熱が出にくい
- 10. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
- 1. 自公協力を一蹴 麻生氏に不快感
- 2. 「皇室が消滅しかねない」と警鐘
- 3. 神谷代表「今回は逆風で厳しい」
- 4. 逮捕の保育士 保護者間で悪評も
- 5. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」、選挙期間中に異例の表明…「日本国民を決して失望させない！」とも
- 6. 自民議員「曖昧回答」に疑問の声
- 7. 「国民に血流して頂く」発言波紋
- 8. 杉田氏 裏金議員批判に「反論」
- 9. 日本憂う著名人の言葉刺さらない
- 10. 北は核保有 高市首相の発言波紋
- 1. 中国、パナマでの新規事業停止
- 2. 4億年前の陸上生物「説明不能」
- 3. 金正恩氏娘 権力に酔いしれる?
- 4. 中国の「ローテク」ぶりに注目
- 5. 金融市場に「異常事態」発生か
- 6. ウ捕虜兵士 北朝鮮に送還で虐待?
- 7. 助けてくれない 韓領事館は釈明
- 8. 交流サイトに「総統の首斬れ」
- 9. トランプ氏「高市首相を全面的に支持」宣言…日本は「戦争ができる国」になるのか
- 10. 死刑求刑も執行可能性は低い? 韓
- 1. ahamo契約で後悔する人の共通点
- 2. PayPayカード 6月に一部改悪か
- 3. 美容師から理容師「貯金消える」
- 4. ビットコイン史上最高値から半減
- 5. 金価格が5％以上急落 取引を中断
- 6. 3年で退任 トヨタ社長が語る決断
- 7. KDDI子会社 2460億円架空取引か
- 8. 東京→金沢4400円 快適度は?
- 9. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
- 10. 新型「小さいランクル」投入背景
- 1. レバテック 採用実態を調査
- 2. 今明かされる「ニコパス黒歴史」
- 3. 時給1900円 UberEatsの実態&本音
- 4. 現実はテレビドラマを超える精度！ ITを駆使した犯罪捜査の最新事情
- 5. ヘッドフォンアンプ 発売へ
- 6. LINEの“あの邪魔”な表示が消せる! 上級者が使うスタンプにまつわる便利テク3選
- 7. ソフトバンク・ドコモ・KDDI、「5G」競う
- 8. 映画「Michael」US版トレーラー
- 9. iPhone + iOS 11の「緊急SOS」で緊急連絡先に発信する方法を覚えよう:iPhone Tips
- 10. docomo with終了に伴う駆け込みで、キャリアシェアを大きくけん引
- 11. 画像認識システムの落とし穴となる「ExifのOrientation属性」とは？
- 12. 新型コロナワクチン廃棄ゼロを目指す仕組み、福岡で開始
- 13. ISC BIND 9に複数の脆弱性、アップデートが必要
- 14. ライカ、iPhone 17 Proシリーズ向け「Leica LUXケース」を2月に発売
- 15. J:COM、吉高由里子さん出演の新テレビCMを2月7日から放送 - 高速無線LANを訴求
- 16. カシオ、G-SHOCK「FIRE PACKAGE」2026年モデル2機種発売
- 17. Gmailの「メールにメールを添付する」新機能の使い方と注意点
- 18. [鍋潤太郎のハリウッドVFX最前線]Vol.113 〜第92回アカデミー賞VFX部門のノミネート作品を決定する「BAKE-OFF」が開催される〜
- 19. 懐かしのiOS 4を丸ごとiPhoneアプリ化、ピクセル単位で再現した猛者現わる
- 20. NVIDIA GeForce RTX 2050発表。低消費電力でノートPC向け
- 1. ミラノ五輪直前 衝撃疑惑が浮上
- 2. 五輪地上波で下着姿 中継に驚愕
- 3. 【フィギュア】引退表明の坂本花織 貫禄の演技にネット涙「涙腺緩んだ」「引き込まれる」「感動」
- 4. 五輪 りくりゅうが団体で自己新
- 5. 木村葵来「五輪の場に立った」
- 6. ロコ・ソラーレ 3年ぶり代表に
- 7. 五輪放送席の「声の主」話題沸騰
- 8. エース坂本花織がノーミス熱演78.88点で女子SP1位！ 日本、団体金メダルへ初日2位…8位→6位から急浮上、首位米国と2点差
- 9. トイレ故障 ドイツの拒否に怒り
- 10. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
- 1. 父から性的虐待 モデルが明かす
- 2. ニコン 過去最大の赤字見通し
- 3. 目黒蓮「顔が違う」とファン騒然
- 4. 首相「最後のお願い」にコメ殺到
- 5. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
- 6. 風俗嬢がアイドル 衝撃の結末
- 7. ワンピース 新作アニメ7月に放送
- 8. 岡村 元マネの「無礼」に激怒
- 9. ヤングケアラー騒動 批判やまず
- 10. テレ東退社後「年収10倍」に驚愕
- 1. 妻の流産を喜んだ夫 最低な理由
- 2. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
- 3. マックで続々終売へ…悲しみの声
- 4. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
- 5. 不幸な人生になる理由と対処法
- 6. 浮気バレた父の鞄に「謎の機械」
- 7. 高年収なのに女性に選ばれない訳
- 8. ユニクロの新作「快適パンツ」
- 9. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
- 10. UNIQLOコーデ「高見え」テク解説
- 11. ホテルの隣 岩盤浴とサウナ
- 12. しまむらの子ども服が超高見えに
- 13. ニキビケア乳液のおすすめ商品19選！綺麗な肌を目指そう
- 14. 母を施設に 45歳長男の甘え露呈
- 15. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
- 16. 女性用制汗剤のおすすめ商品16選｜暑い季節でも汗やニオイを気にしない！
- 17. 《メイベリン ニューヨーク》上向きロングが続くマスカラ「ラッシュニスタ N」が限定グリッターパッケージで3/28〜登場！キラキラのパッケージでテンションアップ
- 18. 町工場を営む気のいい老夫婦。ある日、妻が失踪し、夫の様子がおかしくなっていく…／色白ゆうじろうさん傑作選
- 19. 【全裸で倒れた父】パソコンから「遺言書」を発見→そこに書かれていた“海への散骨”希望に、娘が絶句したワケ【作者に聞く】
- 20. ディズニー ツイステッドワンダーランドの寮生をイメージしたリングが新発売☆