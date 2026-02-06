「S-05XE」(左)、「N-05XE」(右) ティアックは、ESOTERICのネットワークDACプリアンプ「N-05XE」とステレオパワーアンプ「S-05XE」を3月に発売する。カラーはそれぞれシルバーとブラックの2種。価格はN-05XEのシルバーが1,100,000円、ブラックが1,122,000円、S-05XEのシルバーが1,210,000円、ブラックが1,232,000円。 N-05XE シルバー 「N-05」の後継機。光ネットワ&#12540