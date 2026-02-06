巨人は６日、浅野翔吾外野手（２１）が「右ふくらはぎ肉離れ」のため７日から都城の故障班に合流すると発表した。５日の練習中に痛め、６日に宮崎市内の病院を受診した。今キャンプは２軍スタート。５日は２軍から１軍練習に参加し、守備練習まで参加。シートノックでは右翼の守備に入っていたが、練習中に負傷。１軍練習参加後、昼に２軍に戻ってからは早退して宿舎に引きあげていた。２軍では三塚が故障で離脱したのに続