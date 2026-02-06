３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。同番組内で、日本は米国に続いて２チーム目に紹介された。野手のメンバーリスト一覧で、牧原大成（ソフトバンク）は「内野」でも「外野」でもなく、３０人の中でただ１人ポジションが「ＵＴＩＬ（ユーティリティー）」となっていた。ソフトバンクで