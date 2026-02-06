報知新聞社杯エーデルワイス賞の勝ち馬で、ホッカイドウ競馬から中央に移籍したリュウノフライト（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父ホッコータルマエ）が右前肢の橈側手根骨（とうそくしゅこんこつ）を骨折したことが分かった。四位調教師が２月６日、明かした。横山和生騎手＝美浦・フリー＝とのコンビでクイーンＣ（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走を予定していたが、回避することになった。トレーナーは