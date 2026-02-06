クラフトビール業界では“アップサイクル”と呼ばれるSDGsなプロダクトがひとつのトレンドとなっていますが、今回紹介したいのは、岡山県を代表する銘菓『大手まんぢゅう』のアップサイクルビール。テイスティングやペアリングレポートでお届けします！岡山の『大手まんぢゅう』といっても、知らない人は知らないですよね。でもこのまんじゅう、東京の『志ほせ饅頭』、福島の『柏屋薄皮饅頭』と並び、日本三大まんじゅうに数えられ