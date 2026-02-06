ペルー・チャンカイ港のふ頭。（２０２５年１０月７日撮影、チャンカイ港＝新華社配信）【新華社リマ2月6日】ペルー貿易・観光省は3日、2025年のモノの輸出額が前年比21.0％増の900億8200万ドル（1ドル＝約157円）で過去最高を更新したと発表した。うち対中国輸出額は30％以上増加し、輸出の伸びをけん引する主要な原動力となった。ペルーの業界関係者は、モノの輸出額が過去最高を記録したのは「チャンカイ港効果」によるもの