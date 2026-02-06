アメリカとイランの高官協議が6日、中東オマーンで始まりました。アメリカが軍事的圧力を強める中、イランの核開発で着地点を見いだせるかが焦点です。イランメディアによりますと、アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相によるイランの核開発問題をめぐる協議が6日、オマーンで始まりました。両国の政府高官による協議が行われるのは昨年6月にアメリカがイランの核施設を攻撃して以降初めてです。アメリカはイランの核