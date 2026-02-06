「楽天春季キャンプ」（６日、金武）楽天の前田健太投手（３７）が今キャンプ３度目のブルペン入り。３１球を投げ込み、最速１４８キロを記録した。「しっかり力入れて投げたので、数字がついてきてくれたことは嬉しいですし、１つ安心材料として、現段階でそれぐらいの数字が出るっていうのはわかったんで、今後の調整に余裕が出るというか。あんまり焦ってペース上げなくても、こっから落ち着いて投げていける感じはきょう