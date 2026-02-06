記者会見で謝罪する千葉県がんセンターの加藤厚病院長（右から3人目）ら＝6日午後、千葉市千葉県がんセンター（千葉市中央区）は6日、検査で「がんはない」とされた県内の60代男性の前立腺を誤って全摘出したと発表した。検査を担当した医師が、同じ日に検査した別の患者の、がんを示す検査結果を60代患者の電子カルテに貼り付けたのが原因という。手術は2025年で、健康に何らかの影響があったとする一方、具体的には回答しなか