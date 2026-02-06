衆院選投開票日の8日は広い範囲で大雪となる可能性がある。気象庁の予報を受け、各地で期日前投票を利用する有権者が増加している。会場の混雑に対応するため、一部自治体は担当職員を増やすなどの対応を迫られている。利用者が少ない時間に訪れるよう呼びかける自治体もある。7日から8日にかけて降雪の予報が出ている東京都八王子市では、4日ごろから期日前投票を利用する市民が急増。同時期に各有権者宅に投票所入場整理券が