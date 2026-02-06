お笑いコンビ・エルフの荒川が５日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、“師匠”と慕うＲＩＫＡＣＯと再会するも、まさかの表記間違いを指摘され大目玉を食らう一幕があった。この日は、荒川が都内の一等地にあるおしゃれな一軒家を訪問。家主を当てるクイズで、部屋のインテリアの雰囲気などから昨年１０月に共演したＲＯＫＡＣＯの家と当てて見せた。登場したＲＩＫＡＣＯは一瞬喜んだものの、すぐに「あんだけさあ、す