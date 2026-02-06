■第12回アジア室内陸上競技選手権大会（6〜8日、中国・天津）アジア室内陸上日本代表【一覧】アジア室内陸上の1日目に行われた男子60m予選に桐生祥秀（30、日本生命）と守祐陽（22、大東文化大）が出場した。1組の7レーンを走った桐生は、6秒67の組1着。2組8レーンの守は自己ベストとなる6秒62をマークし、組2着。共に、同日行われる準決勝に進出した。ショートトラックで行われる800mには日本記録保持者の落合晃（19、駒澤大）が