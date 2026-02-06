秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時44分に発表しました。県内では、強い冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、8日は大雪となる所があるでしょう。大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。＜概況＞低気圧が発達しながらオホーツク海を北東へ進んでいて、北日本は次第に冬型の気圧配置が強まってきています。日本付近は9日頃にかけて強い冬型の気圧