JR東海は2026年2月6日、同社管内の在来線全線が2日間乗り放題となる「JR東海☆春の乗り放題きっぷ」を発売すると発表しました。価格はおとな3,900円と破格の設定で、昨年の夏・冬に続く待望の再登場となります。利用期間は2月28日から4月6日まで。東海道新幹線を「EXサービス」で予約・利用することが購入条件となりますが、実質1日あたり1,950円というコストパフォーマンスは、春の行楽シーズンの鉄道旅における強力な選択肢とな